الشركة المدرجة الأكثر قيمة في العالم، قالت إن ميزة "Copilot" الخاصة بها ستكون الآن قادرة على خدمة فرق كاملة داخل المؤسسة، وليس الأفراد فقط. وعلى سبيل المثال، يمكنها إنشاء المهام وتعيينها لأشخاص محددين وإدارة جدول أعمال اجتماع المجموعة، وغير ذلك من المهام الأساسية.

وقالت المجموعة -التي يقع مقرها في سياتل- إن مسؤولي الأعمال سيكونون قادرين أيضاً على إنشاء "وكلاء" مخصصين يمكن تهيئتهم للعمل دون انتظار التعليمات البشرية. وأفادت في الوقت نفسه بأن المساعد الرقمي يمكنه الرد على رسالة بريد إلكتروني واردة عن طريق اقتراح أو إرسال ردود تلقائياً، أو معالجة طلب العميل على الفور.

وبحسب تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية تشكل القدرات المحسنة تلك جزءاً من عدد كبير من تحديثات المنتج التي تم الكشف عنها في مؤتمر مطوري مايكروسوفت السنوي، الثلاثاء، مع ظهور Copilot كمنتج رئيسي تأمل الشركة أن يحقق أرباحًا مستقبلية.

ووصف نائب الرئيس التنفيذي للخبرات والأجهزة في شركة مايكروسوفت، راجيش جها، برنامج Copilot بأنه "يغيّر قواعد اللعبة".

أسهم الشركة

المدير التنفيذي في شركة VI Markets"، أحمد معطي، قال في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن مايكروسوفت يُتوقع أن يمثل السهم الرائد لدى شريحة كبيرة من المتعاملين خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أن منتجات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي أطلقتها الشركة أخيراً بالإضافة إلى توجهاتها الحالية نحو التعمق في مجال الـ AI جميعها عوامل تعزز من أسهمها بقوة.

وأشار إلى أن الخطى التي تسير عليها مايكروسوفت تعزز من سباقها مع باقي المنافسين في مجال الذكاء الاصطناعي بسرعة رهيبة، وتشكل تنوعاً كبيراً في ذلك المجال مثل الكشف عن مساعد معزز يعمل بالذكاء الاصطناعي.

وتوقع المدير التنفيذي في شركة VI Markets" أن تشهد أسهم مايكروسوفت في وول ستريت مزيداً من الارتفاعات في ضوء الاهتمام المتزايد بالتعمق في مجالات الذكاء الاصطناعي والفرص المتاحة أمامه في ذلك المجال.

زمام المبادرة

ويشار إلى أن مايكروسوفت أخذت زمام المبادرة في وقت مبكر في تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدية بفضل استثمارها البالغ 13 مليار دولار في OpenAI، في حين كانت تتنافس مع عمالقة أمثال غوغل وأمازون لطرح خدمات منافسة.

تأتي تحديثات الثلاثاء بعد أيام من كشف غوغل عن مجموعة من قدرات الذكاء الاصطناعي "متعددة الوسائط"، مع وكلاء رقميين يمكنهم الإجابة على الأسئلة عبر الفيديو والصوت والنص. وجاء ذلك بعد إطلاق منتجات مماثلة وترقياتها من شركات بما في ذلك Meta وOpenAI.

تعد هذه الإعلانات جزءًا من حملة من قبل مجموعات التكنولوجيا بما في ذلك Google وApple وOpenAI لإنشاء مساعدين أذكياء مدعومين بالذكاء الاصطناعي يمكنهم أخذ زمام المبادرة في إكمال المهام للأشخاص.

تأمل شركات الأجهزة أيضًا أن يتم دفع المستهلكين الذين تجذبهم ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة إلى استبدال أجهزتهم القديمة.

أطلقت شركة Apple هذا الشهر خطًا جديدًا من أجهزة iPad المدعومة بالجيل التالي من شرائح M4.

فرص النمو

وإلى ذلك، قال رئيس الأسواق العالمية في Cedra Markets، جو يرق ، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إنه خلال الربع الأول من العام الجاري كانت النتائج الفصلية لمايكروسوفت إيجابية بشكل كبير، والسبب الأساسي لهذه الارتفاعات هو الذكاء الاصطناعي وخدمات الحوسبة السحابية.

أضاف أن شركة مايكروسوفت استفادت بشكل أساسي من مجالات الذكاء الاصطناعي، حيث ضخت أخيراً نحو 13 مليار دولار في شركة Open AI الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي (..) هذه الاستثمارات بالذكاء الاصطناعي بدأت تأتي بثمارها وذات عوائد ايجابية على أداء شركة مايكروسوفت.

وأوضح يرق أن مايكروسوفت طرحت أجهزة كمبيوتر جديدة مدمجة بمميزات الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى برامج جديدة مدمجة بمجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما سيؤدي الى إحداث ثورة بالنسبة للمستهلكين لمزاياها القوية، متوقعاً أن يسهم ذلك التطور في دعم نتائج مايكروسوفت وخلق فرص إضافية لها ونمو بالأسواق.

مزايا جديدة

وكشفت شركة مايكروسوفت أخيراً عن سلسلة من أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة اللوحية المعززة بالذكاء الاصطناعي في تحدٍ لبروز شركة أبل.

سيتم تجهيز بعض الأجهزة التي تصنعها شركات مثل Dell وHP وSamsung بقدرات Copilot التي يمكن، على سبيل المثال، مطالبتها بـ "تذكر" الإجراءات السابقة للمستخدم.

وكجزء من إعلانات يوم الثلاثاء، قالت مايكروسوفت إن العملاء الذين يستخدمون خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها سيكونون قادرين الآن على استخدام أحدث طراز من OpenAI، GPT-4o، بالإضافة إلى عائلة نماذج اللغات الصغيرة التي تسمى Phi-3، والتي تتضمن نموذجاً جديداً متعدد الوسائط.

وقالت الشركة أيضًا إن القدرة الجديدة على ربط Copilot بـ Microsoft 365 بمجموعة واسعة من مصادر البيانات والتطبيقات - مثل مجموعات البيانات القانونية وسجلات العملاء - ستسمح للمساعد الذكي "بالتفكير" عبر نطاق أوسع من المدخلات.

تأثيرات إيجابية وسلبية

من جانبه، فإن أخصائي التطوير التكنولوجي وخبير الأمن السيبراني هشام الناطور، قال في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن تأثر أسهم مايكروسوفت بمنتجات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي أطلقتها تعكس قدرة الشركة على تطوير وابتكار منتجات في هذا المجال تعزز من القدرة على جذب المستثمرين أصحاب الآفاق والتوقعات الإيجابية بنمو أسهم الشركة خلال المدى البعيد.

أضاف أن منتجات الذكاء الاصطناعي لها تأثير إيجابي على زيادة أرباح شركة مايكروسوفت من خلال تحسين كفاءة العمليات وخلق مصدر جديد للدخل وتوسيع ميثاق قاعدة العملاء، بالإضافة إلى ميزة التنافسية مع شركات أخرى، وزيادة الإنتاجية وكفاءة العمليات وتحرير وقت الموظفين ومن ثم تركيز الموظفين على القرارات الهامة وجوانب الإبداع، فضلاً عن تحسين تجربة العملاء وتعزيز ولائهم.

فيما أشار إلى أنه على الرغم من تلك المزايا، إلا أن تلك المنتجات يحيط بها عدد من المخاطر خاصة وأنها مازالت في مراحلها المبكرة، وهي مخاطر تتعلق بإمكانية عن عدم نجاحها، أو التعارض مع بعض القيود القانونية، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على فقدان بعض الوظائف في عدد من القطاعات، فضلا عن مخاوف أخلاقية تتعلق بالخصوصية، وهو ما قد يشكل تحدياً أمام المستثمرين.

إجراءات السماح

وردا على سؤال حول كيفية مراقبة عملاء Copilot، قال تشارلز لامانا، نائب رئيس شركة Microsoft لتطبيقات ومنصات الأعمال، إن المستخدمين سيكونون قادرين على مطالبة الإنسان بالموافقة على الإجراءات التي يقترحها الذكاء الاصطناعي، مثل السماح للأشخاص بالتحقق من الذكاء الاصطناعي والبريد الإلكتروني الذي تم إنشاؤه قبل إرساله. يمكن للمستخدمين أيضًا مراجعة الخطوات التي كان الوكيل يمر بها للوصول إلى النتيجة في الوقت الفعلي.

وستكون أدوات Copilot التي تمت ترقيتها متاحة لعملاء الأعمال للمعاينة في وقت لاحق من هذا العام. فيما يتطلع المستثمرون إلى الحصول على أدلة على أن التكنولوجيا باهظة الثمن ستحقق عوائد جيدة (..).