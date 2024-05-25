وجمدت مجموعة السبع وحلفاء لها أصولا روسية بقيمة نحو 300 مليار دولار بعد أن بدأت موسكو حربها ضد جارتها أوكرانيا في فبراير 2022.

وجاء في مسودة البيان "نحرز تقدما في مناقشاتنا بشأن السبل الممكنة لاستخدام الأرباح الاستثنائية للأصول السيادية الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا".

ويناقش مفاوضون من مجموعة السبع منذ أسابيع أفضل السبل لاستغلال الأصول، مثل العملات الرئيسية والسندات الحكومية، والتي يتم الاحتفاظ بمعظمها في ودائع مقرها أوروبا.

وتضغط الولايات المتحدة على شركائها في مجموعة السبع - اليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا - لدعم قرض يمكن أن يوفر لكييف ما يصل إلى 50 مليار دولار على المدى القريب.

وتظهر الصياغة الحذرة لمسودة البيان، التي لا تحتوي على أرقام أو تفاصيل، أن العديد من الجوانب القانونية والفنية لا تزال بحاجة إلى توضيح قبل الموافقة على مثل هذا القرض.

وقال مصدر في مجموعة السبع إن المسودة لن تخضع لتغييرات كبيرة قبل إصدار النسخة النهائية من البيان في وقت لاحق من اليوم السبت.

وينضم إلى الوزراء اليوم السبت وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو الذي تكابد بلاده لصد هجمات روسية في الشمال والشرق، بعد مرور أكثر من عامين على بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكرت مسودة البيان أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية المجتمعين في ستريسا بشمال إيطاليا يهدفون إلى طرح خيارات لمسألة تمويل أوكرانيا على زعماء مجموعة السبع لبحثها في قمة تعقد في منتصف يونيو.

وقالت مجموعة السبع "تماشيا مع أنظمتنا القانونية، ستظل الأصول السيادية الروسية تحت ولاياتنا القضائية مجمدة حتى تدفع روسيا تعويضات عن الأضرار التي ألحقتها بأوكرانيا".