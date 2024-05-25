وذكرت الشركة في بيان أنها قررت تقليص الإنتاج في منجمها للكوبالت في بوعزر بجبال الأطلس "حفاظا على الموارد" وسط انخفاض الأسعار في السوق الدولية.

ويزود منجم بوعزر شركة صناعة السيارات الألمانية بي.إم.دبليو بالكوبالت الذي يستخدم بكثافة في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.

وتخطط مناجم أيضا لتزويد شركة رينو في 2025.

وأشارت الشركة المغربية أيضا إلى "تعليق مؤقت" للإنتاج في موقع صناعي آخر للكوبالت في الكماسة قرب مراكش، حيث تستثمر في التعزيزات المقاومة للزلازل بعد زلزال الثامن من سبتمبر الذي هز منطقة جبال الأطلس.

وأوضحت أن تراجع أداء الكوبالت جرى تعويضه بفضل ارتفاع أسعار الذهب والفضة والنحاس.

ومناجم المدرجة في بورصة الدار البيضاء وتعمل في ست دول بقارة أفريقيا هي شركة تابعة لصندوق المدى الاستثماري.