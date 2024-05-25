وذكرت وزارة التجارة أن الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية المصنعة في الولايات المتحدة انتعشت أكثر من المتوقع في أبريل، بينما ذكرت جامعة ميشيغان أن توقعات المستهلكين للتضخم تحسنت في أواخر مايو بعد تدهورها مطلع الشهر.

وفي جلسة الجمعة ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 4.33 نقطة، أو 0.01 بالمئة، إلى 39069.59 نقطة.

وربح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 36.88 نقطة، أو 0.70 بالمئة، إلى 5304.72 نقطة.

وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 184.76 نقطة، أو 1.10 بالمئة، إلى 16920.79 نقطة.

ورغم صعوده يوم الجمعة، أنهى داو جونز سلسلة مكاسب امتدت لخمسة أسابيع بعد يوم واحد من تسجيل أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ أكثر من عام.

وعلى صعيد النتائج الأسبوعية انخفض المؤشر داو جونز بنحو 2.33 بالمئة، بينما ارتفع ستاندرد اند بورز بواقع 0.03 بالمئة وناسداك 1.41 بالمئة.