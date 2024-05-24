وذكر المكتب أن اقتصاد المكسيك سجل نموا خلال الربع الأول بمعدل 1.6 في المئة سنويا من إجمالي الناتج المحلي وفقا للبيانات الأولية، مقابل نمو بمعدل 2.3 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وسجل قطاع الأنشطة الاقتصادية الوسيطة نموا بمعدل 2.1 في المئة سنويا خلال الربع الأول مقابل 2.4 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

في المقابل تراجع معدل نمو الأنشطة الثانوية إلى 0.9 في المئة مقابل نمو بمعدل 3.1 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وسجل قطاع الأنشطة الأساسية نموا بمعدل 0.6 في المئة بعد انكماشه بمعدل 4.6 في المئة خلال الربع السابق.

وسجل إجمالي الناتج المحلي للمكسيك نموا بمعدل 0.3 في المئة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الربع الأول.