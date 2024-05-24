وأضاف كيري، في مقابلة خاصة مع برنامج "بيزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، إن هناك العديد من التحديات التي تواجهها دول العالم فيما يتعلق بالبطالة والتضخم والصعوبات الاقتصادية، لكن في نفس الوقت فإن العالم لا يملك ترف تأجيل التركيز على مواجهة تغير المناخ.

"أزمة تغير المناخ هي تهديد دولي.. وتهديد مضاعف"، بحسب ما قاله كيري.

وأكد المبعوث الأميركي الخاص السابق لتغير المناخ، على ضرورة توفير الطاقة بتكلفة معقولة خاصة مع تزايد الطلب عليها حول العالم، لكنه أشار إلى أهمية أن يكون ذلك بطريقة لا تضر المناخ.

وفي هذا السياق أثنى كيري على الجهود التي بذلتها دولة الإمارات من أجل إنجاح مؤتمر الأطراف COP28، والذي قال إنه وضع المعايير التي يحتاجها العالم فيما يتعلق بجهود تحول الطاقة والتخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري.

وأضاف كيري: "لدينا معالم الطريق التي تقودنا وتوجهنا.. نعرف ما ينبغي علينا فعله، لكن للأسف الشديد ليست كل دول العالم تتحرك بالسرعة المطلوبة لمواجهة التحدي القائم.. لذلك يبقى المفتاح الحقيقي هو الاستفادة من إنجازات الإجماع الذي تحقق هنا في الإمارات العربية المتحدة عبر نقلها إلى باقي دول العالم وترجمتها على شكل أفعال".

وقال إنه "يجب على الدول أن تبدأ بتطبيق سياسات تُبعدها عن الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقودها إلى إنشاء أنظمة طاقة جديدة واستعمال تقنيات مستجدة".

وأضاف كيري: "لهذا أعتقد أن الإمارات العربية المتحدة جعلت هذه المهمة واضحة لنا جميعاً حتى أعلن الكل الانخراط فيها..والآن علينا إنجاز ما وعدنا بفعله".

وأشار المبعوث الأميركي السابق للمناخ، إلى أن الحكومات وحدها لا يمكنها مواجهة تغير المناخ، والذي يحتاج إلى تريليونات من الدولارات، مؤكدا على الدور الأساسي في هذه القضية للقطاع الخاص.