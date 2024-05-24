وقالت بتروبراس في بيان إن المديرة السابقة للوكالة الوطنية للبترول، الهيئة الناظمة للقطاع، أصبحت عضوا في مجلس الإدارة الذي "انتخبها رئيسة للشركة".

وقالت أكبر شركة في البرازيل، التي تملك الدولة ما يزيد على نصف رأسمالها، إن الرئيسة الجديدة "تولت مهامها اليوم".

وتشهد بتروبراس فترة من عدم الاستقرار مع تعيين ستة رؤساء في أكثر من ثلاث سنوات، فيما تقف شركات النفط الكبرى عند مفترق طرق في مواجهة التحدي المتمثل في تحول الطاقة.

وأُقيل سلف شامبريارد في 14 مايو، بعد خلاف حول دفع أرباح الأسهم.

وتم تعيين براتس في يناير 2023، بعد تنصيب الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي كان مقربا منه.