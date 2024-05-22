وقال البنك الأميركي في تقريره، إن مؤشر مديري المشتريات (PMI) الذي يقيس النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية قد ارتفع إلى ما يزيد عن 56 في المتوسط خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، مما يدل على التوسع الاقتصادي القوي.

"في دبي، يواصل قطاع السياحة الحيوي انتعاشه القوي بعد الجائحة، مع قفزة بأعداد السياح بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول"، بحسب التقرير.

كما أوضح تقرير بنك غولدمان ساكس، أن طيران الإمارات، شركة الطيران الرائدة في البلاد، قد سجلت أرباحًا قياسية بلغت 5.1 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في مارس 2024.

وزاد عدد المسافرين بنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي، وارتفع عدد الموظفين بنسبة 10 بالمئة إلى رقم قياسي بلغ 112 ألف موظف.

وشدد على أن قطاع العقارات في الإمارات بشكل عام لا يزال قويًا أيضًا، حيث يستفيد من التدفق المستمر للأفراد ذوي الثروات العالية.

وارتفعت متوسط أسعار العقارات في الإمارات العربية المتحدة بشكل عام بنسبة 50 بالمئة عن أدنى مستوياتها خلال وباء كورونا في 2020، كما صعدت بنسبة 18 بالمئة في عام 2024 حتى يناير، بحسب آخر البيانات المتاحة.