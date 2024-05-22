تأتي المذكرة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط الإمارات وفرنسا، وتهدف إلى تطوير منظومة حيوية للذكاء الاصطناعي في البلدين، من خلال مجموعة من البرامج الاستثمارية والشراكات التي من شأنها تعزيز التطوير المسؤول، وتوظيف استخدامات الذكاء الاصطناعي، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وقّع المذكرة في أبوظبي كل من خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عضو مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، وبرونو لومير وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في فرنسا.

وتغطي مذكرة التفاهم مجالات التعاون التالية: