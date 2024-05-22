تحركات الأسعار

بحلول الساعة 05:43 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2413.50 دولار للأونصة، بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 2449.89 دولار يوم الاثنين.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 2416.80 دولار للأوقية.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأميركي للسياسة النقدية لشهر مايو عند الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، الأربعاء.

ويتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 64 بالمئة خفض الفائدة بحلول سبتمبر.

وأظهرت بيانات صدرت في الآونة الأخيرة أن التضخم الأميركي استأنف الاتجاه نحو التراجع، لكن واضعي السياسات في المركزي الأميركي قالوا أمس الثلاثاء إن البنك يجب أن ينتظر عدة أشهر أخرى لضمان عودة التضخم بشكل فعلي إلى مسار الانخفاض لنسبة الاثنين بالمئة المستهدفة قبل أن يخفض أسعار الفائدة.

وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة والضبابية الجيوسياسية من جاذبية الاستثمار في الذهب.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى مؤسسة (كي.سي.إم تريد) إن أسعار الذهب ستظل فوق مستوى 2400 دولار وسط ترقب لبيئة معدلات فائدة قد تكون أكثر مرونة في وقت لاحق من العام، لكن الارتفاع لمستويات قياسية جديدة ربما يتطلب تراجع الدولار أو عوائد السندات أو زيادة الطلب على المعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 31.70 دولار للأونصة بعدما بلغت أعلى مستوى في أكثر من 11 عاما يوم الاثنين.

وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1049.55 دولار للأونصة، في حين انخفض البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1017.73 دولار للأونصة.