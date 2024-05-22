وعلى الرغم من قرب البنك المركزي الأوروبي من الإعلان عن خفض أسعار الفائدة في السادس من يونيو المقبل، إلا أن اهتمام صانعي السياسات قد تحول إلى مناقشة الاتجاه الذي ستتجه إليه أسعار الفائدة بعد ذلك.

وقالت لاغارد في مقابلة بثها تلفزيون آر تي إي الأيرلندي: "أنا واثقة حقا من أن التضخم تحت السيطرة".

وأضافت وفقًا لنص المقابلة: "التوقعات التي لدينا للعام المقبل والعام الذي يليه تقترب كثيرًا جدًا من الهدف، إن لم تكن عنده تمامًا. لذا، أنا واثقة بأننا قد دخلنا مرحلة السيطرة".

وشددت لاغارد أيضًا على ضرورة أن تستعد أوروبا لإمكانية إعادة انتخاب دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة الأميركية.. لأن ذلك "ستكون له عواقب على أوروبا... سواء كان ذلك من خلال الرسوم الجمركية أو من خلال طرق ووسائل أخرى".