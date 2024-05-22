تحرك الأسعار

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا، أو 0.7 بالمئة، إلى 82.29 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 78.16 دولار بحلول الساعة 0254.

وتراجعت عقود النفط بنحو واحد بالمئة عند التسوية الثلاثاء.

كان مسؤولون بالبنك المركزي الأميركي قد قالوا أمس الثلاثاء إن البنك يجب أن ينتظر عدة أشهر أخرى للتأكد من أن التضخم يعود بالفعل إلى المسار المستهدف البالغ اثنين بالمئة قبل أي خفض لأسعار الفائدة.

ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى إبطاء النمو الاقتصادي والضغط على الطلب على النفط.

من ناحية أخرى، ارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بينما انخفضت نواتج التقطير، وفقًا لأرقام معهد البترول الأميركي الثلاثاء.

انخفضت أسعار البنزين والديزل الأميركية للأسبوع الرابع على التوالي قبل عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة يوم الذكرى الأميركية والذي يمثل بداية موسم ذروة القيادة الصيفية في الولايات المتحدة.

ويترقب المستثمرون صدور محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير، بالإضافة إلى بيانات مخزونات النفط الأسبوعية الأميركية التي ستصدرها إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

في غضون ذلك، اقتربت منطقة اليورو من خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل 6 يونيو، وذلك في ظل تحسن التوقعات الاقتصادية. وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في مقابلة أُذيعت الثلاثاء، أنها "واثقة تمامًا" من السيطرة على التضخم في منطقة اليورو.