ويتمحور نشاط "شيفر" التي أُسست سنة 2012، على تطوير أو تكييف ألعاب لوحدات تحكم مختلفة، بينها "نينتندو سويتش" ("هوغارتس ليغاسي" و"مورتال كومبات 1")، وتنتج أيضاً إصدارات لأجهزة الكمبيوتر الشخصية.

وأوضحت المجموعة اليابانية في بيان مقتضب "من خلال الترحيب بفريق شيفر المخضرم، تهدف نينتندو إلى ضمان معرفة عالية المستوى بنقل الألعاب وتطويرها".

وأشارت المجموعة إلى أنه حتى بعد الدمج بـ"نينتندو"، فإن نموذج أعمال شيفر "سيظل كما هو" من خلال تطوير ألعاب الفيديو أو تكييفها مع الوسائط المتعددة.

كانت "شيفر" مملوكة حتى الآن لشركة "إمبرايسر" السويدية العملاقة في مجال ألعاب الفيديو والإعلام، والتي أضعفتها عمليات استحواذ متسلسلة في السنوات الأخيرة، وقد قررت أخيراً الانقسام إلى ثلاث شركات منفصلة في عام 2025.

وتقوم "نينتندو" بعمليات استحواذ نادرة ومحددة الهدف، فيما أنفق عمالقة وحدات التحكم الأخرى (بلايستايشن من سوني، وخصوصاً إكس بوكس من مايكروسوفت) مليارات الدولارات في السنوات الأخيرة لشراء استوديوهات.

وقالت "نينتندو" في أوائل مايو إنها تخطط لإصدار إعلان بحلول نهاية مارس بشأن الوريث المرتقب لوحدة تحكم "سويتش" الخاصة بها، والتي جرى إطلاقها في عام 2017.