تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0538 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2413.69 دولار للأونصة.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 2417.10دولار للأونصة.

وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وتجعل أسعار الفائدة المنخفضة والتقلبات الجيوسياسية الذهب استثمارا مفضلا.

"توقعات السوق بتخفيض أسعار الفائدة بدءاً من هذا العام ارتفعت قليلاً مع تباطؤ أرقام التضخم التي ظهرت الأسبوع الماضي. وعلى الجانب الآخر، لعبت المخاطر الجيوسياسية دوراً رئيسياً في دفع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد"، بحسب ما قال استراتيجي السلع سوني كوماري، في بنك ANZ.

وأضاف: "كانت عمليات الشراء في الصين استثنائية في الربع الأول، حيث كان الطلب على السبائك والعملات المعدنية قويًا للغاية، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2017. وعوضت هذه العوامل تدفقات الاستثمار الخارجة في صناديق الاستثمار المتداولة (الصناديق المتداولة في البورصة) ودفعت الأسعار إلى الارتفاع".

سيتم انتظار محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره الأربعاء إلى جانب تعليقات عدد كبير من المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومما زاد من ارتفاع الذهب ارتفاع معدلات الهروب من المخاطرة مع مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر بالقرب من حدود أذربيجان يوم الأحد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 31.38 دولار للأونصة بعدما بلغت أعلى مستوى في أكثر من 11 عاما في الجلسة السابقة.

وانخفض البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1036.95 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 12 مايو 2023.

ونزل البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 1007.75 دولار للأونصة.