واشترت سيبي ما يزيد قليلا على 567 مليون سهم في الشركة الإسبانية بمتوسط سعر 4.0295 يورو (4.38 دولار) للسهم، وأنفقت نحو 2.3 مليار يورو.

وقالت سيبي في إفصاح لدى هيئة تنظيم سوق الأوراق المالية "هذا يختتم تنفيذ عملية الشراء التي أمر بها مجلس الوزراء".

واستحوذت شركة الاتصالات السعودية على حصة 9.9 بالمئة في تليفونيكا بقيمة 2.1 مليار يورو في سبتمبر. وتتكون حصتها من 4.9 بالمئة من أسهم تليفونيكا وأدوات مالية تمنحها خمسة بالمئة أخرى.

وقالت الحكومة إن دخول سيبي كان يهدف إلى تحسين استقرار المساهمين في تليفونيكا وحماية قدراتها الإستراتيجية لأنها مزود خدمات دفاعية وطرف رائد في قطاع الاتصالات.

وبعد أن وصلت الحكومة إلى حصة سبعة بالمئة في الشركة في الثامن من مايو، طلبت الحصول على مقعد في مجلس إدارة شركة تليفونيكا واقترحت اسم كارلوس أوكانيا، المسؤول السابق بوزارة الصناعة، لتمثيل مصالح الحكومة.