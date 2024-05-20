وسجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، الجمعة، حيث دعمت نتائج الشركات المتفائلة وبيانات التضخم الأضعف من المتوقع الآمال في خفض معدلات الفائدة هذا العام.

وينتظر المستثمرون بفارغ الصبر النتائج الفصلية لشركة "إنفيديا"، الأربعاء، للحصول على دليل على أن الشركة الرائدة في مجال شرائح الذكاء الاصطناعي يمكنها الحفاظ على نموها الهائل والبقاء في صدارة المنافسين.

ومن المقرر أيضًا عقد محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نفس اليوم.

وقال سام ستوفال، كبير استراتيجيي الاستثمار في مؤسسة "CFRA Research": " إذا استمرت نتائج إنفيديا في التغلب على توقعات الأسواق، ولكن بنسب أقل، فسوف يتباطأ تقدم السهم، لكن الناس لن يبيعوا في أي وقت قريب. نحن فقط في بداية طفرة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، ولن يؤدي ذلك إلى رفع أسهم إنفيديا فحسب، بل العديد من الأسهم الأخرى".

تحركات الأسهم

انخفض المؤشر "داو جونز" الصناعي 13.83 نقطة، أو 0.03 بالمئة، إلى 39989.76 نقطة.

وارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 2.08 نقطة، أو 0.04 بالمئة، إلى 5305.35 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 16.06 نقطة، أو 0.10 بالمئة، إلى 16702.02 نقطة.