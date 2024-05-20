وأضافت الوزارة أن الاتفاق يهدف لتطوير حقل المنصورية الغازي للوصول إلى إنتاج حجمه 100 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم في غضون 18 شهرا.

كما أكدت أن الاتفاق يهدف أيضا إلى تحقيق إنتاج الذروة البالغ 300 مليون قدم مكعب قياسي يوميا في غضون أربع إلى خمس سنوات.

وخلال شهر مايو الجاري، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، إن شركات صينية فازت بأربع استثمارات لاستكشاف حقول النفط والغاز في العراق، وذلك خلال جولة تراخيص لتطوير قطاع النفط والغاز في البلاد، والتي عقدت خلال الأسبوع الماضي.

وتشمل جولة التراخيص 29 مشروعا وتهدف في المقام الأول لزيادة الإنتاج للاستهلاك المحلي، وتأهلت أكثر من 20 شركة لجولة التراخيص، بما في ذلك مجموعات أوروبية وصينية وعربية وعراقية.