وقال الغيص في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكبار المسؤولين الحكوميين الآخرين..في هذه الأوقات الصعبة أتقدم بخالص التعازي والمواساة نيابة عن نفسي وعن جميع أفراد الأمانة العامة لأوبك".

وكان الغيص قد التقى بالرئيس الراحل رئيسي في مايو من العام الماضي بطهران خلال زيارته الرسمية الأولى لها.

وتركز الاجتماع الذي جمع الغيص بالرئيس الراحل خلال الزيارة على دور إيران وهي إحدى الدول المؤسسة لمنظمة (أوبك) في أسواق النفط والطاقة العالمية وكذلك التوقعات المستقبلية للاستثمارات في صناعة النفط في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وجميع مرافقيه بما فيهم وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان في حادث تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهم من محافظةأذربيجان الشرقية.