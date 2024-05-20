وكشف المدير العام لمجموعة السعودية في الرياض عن توقيع صفقة مع إيرباص لشراء105 طائرات على أن يتم تسلم أول طائرة في الربع الأول من 2026.

وقال خلال مؤتمر مستقبل الطيران 2024، إن ذلك يأتي بالإضافة إلى 88 طائرة جديدة سوف يتم تسلمها خلال الخمس السنوات القادمة.

وأكد أن ذلك ضمن أكبر استثمار في مجال تجربة الضيوف في تاريخ الشركة، حيث يعد هذا الاستثمار ضمن أولويات استراتيجية المجموعة وعصرها الجديد والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران.

وكان المؤتمر قد دشن فعالياته الاثنين بمشاركة أكثر من 5 آلاف من خبراء صناعة الطيران في العالم وقادة شركات الطيران العالمية، ومسؤولو سلطات الطيران في الدول المشاركة.

وسيبحث المؤتمر قضايا قطاع الطيران العالمي، والنقل الجوي، وتطوير الاستدامة البيئية في مجال الطيران المدني، وتمكين النقل الجوي المتقدم، ومناقشة تعزيز مستوى الربط العالمي، وسيركز على تمكين جهود مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران الهادفة لتحويل السعودية إلى مركز لوجستي رائد في الشرق الأوسط، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة في هذا القطاع الحيوي والمهم.