تحركات الأسعار

بحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة، ليحوم دون مستويات قياسية مرتفعة سجلها الأسبوع الماضي.

وارتفعت أسهم شركات التعدين والنفط والغاز 0.8 بالمئة و0.7 بالمئة على الترتيب، لتقود مكاسب القطاعات مع ارتفاع أسعار النحاس إلى مستويات قياسية بفضل إجراءات دعم العقارات في الصين وبيانات صناعية أفضل من المتوقع.

كما بلغت أسعار الذهب ذروة جديدة، وصعدت كذلك أسعار النفط الخام وسط حالة من الغموض السياسي في دول كبرى منتجة للنفط.

وفي مقابل التأثير الإيجابي لارتفاع أسعار السلع الأولية على الأسهم، ارتفعت عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو بعد أن حذر مسؤولون من البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من أن مسار خفض الفائدة لا يزال غير مؤكد.