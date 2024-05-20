وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، في بيان أصدرته الاثنين، أن قطاع الطيران المدني في البلاد حقق نمواً ملموساً خلال الربع الأول من العام الجاري، على صعيد أعداد المسافرين، وحركة الطيران، وحجم الشحن الجوي، مدعومًا بنشاط قطاعات التجارة والسياحة والسفر في الدولة، وكذلك في ظل زيادة الطلب العالمي على السفر الجوي.

وأوضحت الهيئة، أن حركة الشحن الجوي شهدت خلال الربع الأول من 2024 نمواً ملحوظاً حيث بلغ حجم الشحن 1.1 مليون طن بنسبة نمو 32 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وسجلت الواردات 269 ألفا و526 طنا، فيما بلغت الصادرات 119 ألفا و490 طنا، ونحو 714 ألفا و446 طن ترانزيت، لافتة إلى أن حصة الناقلات الوطنية من إجمالي حركة الشحن الجوي للبضائع خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت نحو68 بالمئة.

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن معدلات النمو التي يشهدها قطاع الطيران في الدولة تؤكد قوته وتنافسيته وقدرته على مواصلة نموه نحو مستويات أكثر تقدماً خلال المرحلة المقبلة، في ظل تكامل الجهود بين الهيئة وشركائها من الجهات الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، لفتح أسواق جديدة أمام الناقلات الوطنية من خلال أكثر من 189 اتفاقية نقل جوي موقعة مع مختلف دول العالم.