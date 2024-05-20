ووصل حجم صادرات باكستان إلى تركيا 323 مليون دولار في السنة المالية الماضية، بينما بلغ حجم الواردات 477 مليون دولار، وفقا لمصرف دولة باكستان المركزي.

وفي مارس الماضي، دعا رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، إلى توسيع التجارة الثنائية مع تركيا.

وأكد شريف آنذاك أنه ينبغي توسيع التجارة بين تركيا وباكستان من أجل تحقيق الهدف التجاري البالغ 5 مليارات دولار.

وخلال مارس أيضا، توصلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن 1.1 مليار دولار من حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، بعد محادثات استمرت أياما في إسلام أباد.

ووقعت باكستان أحدث اتفاقية قصيرة الأجل العام الماضي للتغلب على واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، التي أثارت مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها الخارجية.

وقال صندوق النقد الدولي في بيانه آنذاك، إن "الوضع الاقتصادي والمالي لباكستان شهد تحسنا" في الأشهر الأخيرة.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أنه "من المتوقع أن يكون النمو متواضعا هذا العام، وأن يظل التضخم أعلى بكثير من المستهدف، وأن هناك حاجة إلى جهود مستمرة في مجال السياسة والإصلاح لمعالجة نقاط الضعف الاقتصادية المتجذرة في باكستان وسط التحديات المستمرة التي تفرضها الحاجة الى تمويل خارجي".