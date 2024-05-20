ودفعت بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي جاءت الأسبوع الماضي أقل من المتوقع المتعاملين مرة أخرى إلى توقع خفض معدلات الفائدة الأميركية في سبتمبر، مما عزز معنويات الأسواق عالميا ومن ثم دعم الأسهم اليابانية.

تحركات الأسعار

أغلق المؤشر "نيكي" مرتفعا بنسبة 0.73 بالمئة عند 39069.68 نقطة، ليقفز أكثر من واحد بالمئة أثناء الجلسة قبل بدء عمليات جني أرباح.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها المؤشر الرئيسي إلى نطاق 39 ألف نقطة المهم نفسيا منذ 15 أبريل.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.82 بالمئة إلى 2768.04 نقطة.

وسجل المؤشر نيكي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41087.75 نقطة في وقت سابق من هذا العام قبل أن ينخفض ​​​​قرابة الخمسة بالمئة الشهر الماضي في أكبر انخفاض شهري له منذ ديسمبر 2022.

وصعد المؤشر 16 بالمئة هذا العام.

وارتفع 183 سهما من إجمالي 225 سهما على المؤشر نيكي، ومع ذلك، تضاءل حجم المكاسب، إذ اتجه المتعاملون إلى جني الأرباح.

وصعد سهم شركة "فاست ريتيلينج" بنسبة 0.9 بالمئة، وربح سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات صناعة الرقائق 0.7 بالمئة.

وقفز سهم "شين إتسو" للكيماويات التي تصنع منتجات رقائق السيليكون 4.2 بالمئة.

وانخفض سهم مجموعة "سوفت بنك" المستثمرة في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي 2.8 بالمئة.

وانخفض سهم "أدفانتست" بنسبة 0.4 بالمئة، وسط ترقب الأسواق لنتائج أعمال شركة إنفيديا الأميركية في وقت لاحق هذا الأسبوع.

و"إنفيديا" أحد عملاء شركة "أدفانتست".