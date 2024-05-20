أظهرت وثيقة مصرفية أطلعت عليها رويترز الاثنين، أن مصرف الإمارات الإسلامي، ذراع المعاملات الإسلامية لدى بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك إمارة دبي، عين بنوكا لإدارة إصداره الأول من صكوك مستدامة.