وتستفيد منصة ("PAG REN I") من خبرات شركة "بي إيه جي" الممتدة لعدة عقود في قطاع العقارات الياباني، بالإضافة إلى خبرات شركتها "بي إيه جي رينيوابلز" المتخصصة في قطاع الطاقة المتجددة.

وتهدف المنصة إلى تقديم خدماتها إلى الاقتصادات المتقدمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع التركيز بشكل أساسي على اليابان، وستدعم المنصة الخطط الطموحة لليابان في مجال الطاقة الشمسية، حيث تتطلع اليابان لإضافة 108 غيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030.

وبهذه المناسبة، قال حماد رحمن، رئيس وحدة البنية التحتية التقليدية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مبادلة: "سعداء في مبادلة بتوسيع نطاق تواجدنا في اليابان ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب شركة "بي إيه جي"، وذلك من خلال أول استثمار لنا في قطاع الطاقة النظيفة الذي يشهد نموًا سريعًا في اليابان".

وأضاف: "سيساعد هذا الاستثمار في خفض مستوى الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد، بما يتماشى مع أهداف اليابان المحلية والدولية لخفض الانبعاثات، حيث يعد توفير حلول الطاقة المستدامة لقطاعي الشركات والصناعة على وجه الخصوص، توجهًا رئيسيًا ضمن استراتيجيتنا للبنية التحتية، ويسعدنا تطبيق هذا الجزء الأساسي من استراتيجيتنا في اليابان التي تمتلك أحد أكبر الاقتصادات العالمية وأكثرها تقدمًا".

وستساهم منصة ("PAG REN I") بدور محوري وداعم لجهود المؤسسات الكبرى في جميع أنحاء اليابان أثناء مسيرة انتقالها إلى الطاقة النظيفة، كما تستفيد المنصة من "الاتفاقية الإطارية لشراء الطاقة" في اليابان والتي تهدف إلى مساعدة الشركات والمؤسسات اليابانية على شراء الكهرباء مباشرة من موردي الطاقة المتجددة على المدى الطويل.

وتأتي اليابان في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأميركية من حيث عدد الشركات والمؤسسات الملتزمة بالانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة بنسبة 100 بالمئة بموجب مبادرة RE100.

وبالإضافة إلى تسريع برامج إزالة الكربون في اليابان، ستساعد منصة ("PAG REN I") على تحقيق طموحات أمن الطاقة في البلاد من خلال تحويل سلسلة إمدادات الطاقة في البلاد بعيدًا عن مصادر الطاقة المستوردة إلى مصادر الطاقة المحلية.

ويسلط هذا الاستثمار الضوء على محفظة "مبادلة" المتنامية التي تضم شركات تعمل في مجال تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.

وفي عام 2022، استثمرت مبادلة في منصة الطاقة المتجددة التابعة لشركة "تاتا باور" في الهند لدعم الشركة لتحقيق هدفها المتمثل في إضافة نحو 30 غيغاواط، بما يعادل 6 بالمئة، من إجمالي قدرة الطاقة المتجددة المثبّتة في الهند بحلول عام 2030.

وفي العام نفسه، استحوذت مبادلة على حصة في شركة "سكاي بورن" للطاقة المتجددة، والتي تعد أكبر مطور خاص لطاقة الرياح البحرية في العالم.