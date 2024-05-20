وتعود ملكية غالبية حصص شركة ألف للتعليم بشكل غير مباشر إلى مجموعة أبوظبي كابيتال جروب، والتي تعدّ من أكبر مجموعات الاستثمار المؤسسي الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتضم محفظةً استثمارية واسعة تغطي العديد من فئات الأصول والقطاعات والمناطق الجغرافية.

وقالت الشركة، في بيان، إنه سيتم طرح 1.4 مليار سهم للاكتتاب العام، والتي تُمثل ما نسبته 20 بالمئة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، وستكون جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم حالية مملوكة لشركة تيكنوفا للاستثمار – شركة الشخص الواحد وشركة كريبتونايت للاستثمار.

ومن المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب للشريحة الأولى "المستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين، بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين، والشركات والمؤسسات": اعتباراً من 28 مايو الجاري وتستمر حتى 4 يونيو 2024، بينما من المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب للشريحة الثانية "المستثمرون المحترفون" اعتباراً من 28 مايو الجاري وتستمر حتى 5 يونيو 2024.

وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك أبوظبي الأول فتوى شرعية تؤكد أن الطرح من وجهة نظر اللجنة متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.. ويتعيّن على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع مبادئ الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة.

ويحتفظ المساهمون البائعون بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهم الخاص، ووفقاً للقوانين المعمول بها، وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 12 يونيو 2024 أو خلال فترة قريبة من هذا التاريخ ، وذلك حسب ظروف السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على قبول الأسهم للتداول.

وقال عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، رئيس مجلس إدارة شركة ألف للتعليم إن ألف للتعليم تسهم منذ تأسيسها بدور محوري في تطوير قطاع التعليم في دولة الإمارات وإحداث تأثيرات إيجابية ملموسة لدى الطلاب والمجتمعات التي تعمل فيها .

وأضاف أن هذا الطرح يشكل علامة فارقة تضاف إلى سجل الشركة الحافل بالنمو والنجاح، والمدعوم بالقيمة العالية التي توفرها والثقة القوية التي تم بناؤها مع الحكومات والعملاء والشركاء العالميين، بمن فيهم دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي ، لافتا إلى قدرة ألف للتعليم وجاهزيتها لأن تصبح شركة مساهمة عامة استناداً إلى إطار حوكمتها القوي وفريق إدارتها المتمرّس واستراتيجيتها الواضحة للنمو.

من جانبه، قال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم إن هذا الطرح العام الأولي يشكل علامة فارقة وتطوراً طبيعياً في مسيرة الشركة نحو تعزيز قدراتها وترسيخ حضورها عالمياً في مجال تكنولوجيا التعليم.

وأضاف أن مسيرة نمو الشركة تحظى بدعم قوي ومستمر بفضل تركيز حكومة الإمارات على توفير فرص التعليم عالي الجودة لقاعدة واسعة من الطلاب، وزيادة مستويات الإنفاق المالي في قطاع التعليم ليتجاوز 15 بالمئة من الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات خلال 2023 .. وينطبق ذلك أيضاً على قطاع التعليم في منطقة الخليج العربي وخارجها، حيث بلغ معدل الإنفاق على التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022.