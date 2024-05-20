تحركات الأسعار

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 بالمئة إلى 2448.98 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:14 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2449.89 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.5 بالمئة إلى 2453.20 دولار.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي علامات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة ويتوقع المستثمرون الآن فرصة 65 بالمئة لخفض معدلات الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر.

وظل مؤشر الدولار ضعيفا، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي المقرر أن يصدر يوم الأربعاء، إلى جانب تعليقات عدد كبير من المتحدثين باسم المجلس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 32.08 دولار بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من 11 عاما.

وكتب محللون في إيه.إن.زد في مذكرة: "رخص الفضة نسبيا مقارنة بالذهب وقوة العوامل الأساسية المرتبطة بها يزيدان اهتمام المستثمرين".

وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1083.05 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 12 مايو 2023. وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1009.05 دولار.