كما ظل سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأكثر من خمس سنوات، والذي يبني عليه العديد من المقرضين أسعار الرهن العقاري الخاصة بهم، دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 3.95 بالمئة، وفقا للمركز الوطني للتمويل بين البنوك.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يحافظ المركزي الصيني على معدلات الفائدة لمدة عام واحد ولأكثر من 5 أعوام دون تغيير.

وخفضت الصين سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأكثر من خمس سنوات بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.95 بالمئة في فبراير الماضي، وهو أكبر خفض في السنوات الأخيرة. وظل سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام واحد دون تغيير في فبراير الماضي، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.

ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة الرئيسية إلى دعم أسواق الائتمان والعقارات، وخفض التكلفة المالية للشركات والأفراد، والمساهمة في الانتعاش الاقتصادي المطرد.

وتعد البيانات الشهرية بمثابة مرجع للتسعير لدى البنوك يعتمد على معدلات عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي، وخاصة سعر تسهيل الإقراض متوسط الأجل.

في سياق متصل، أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الإثنين، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة ملياري يوان (حوالي 281.52 مليون دولار)، وبسعر فائدة 1.8 بالمئة.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقاً لما قال البنك المركزي في بيان له.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.