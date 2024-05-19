وقفز سهما مصر لإنتاج الاسمدة 17.8 بالمئة والسويدي إليكتريك 20 بالمئة بعد أن قالت هيئة الرقابة المالية المصرية، الأحد، إن شركة إليكترا إنفستمت هولدينغ الإماراتية قدمت عرض استحواذ على حصة تصل إلى 24.5 بالمئة في السويدي بسعر 1.05 دولار للسهم.

وقالت هيئة الرقابة المالية المصرية، في البيان المنشور على موقع البورصة المصرية، إنها تدرس حالياً العرض الذي تم إيداعه لديها اليوم.

وبحسب بيان الهيئة، فإن "إليكترا إنفستمنت هولدينغ" اشترطت في عرضها المقدم للرقابة المالية أن يكون الحد الأدنى لتنفيذ عرض الشراء 15 بالمئة من أسهم "السويدي إليكتريك" التي تعد أكبر شركة مدرجة لصناعة الكابلات في العالم العربي.

ووفقا للموقع الإلكتروني للشركة، فإن عائلة السويدي تمتلك نحو 68.1 بالمئة من أسهم "السويدي إليكتريك"، والباقي أسهم حرة متداولة في البورصة المصرية.

وفي الخليج صعدت معظم أسواق الأسهم عند الإغلاق اليوم بدعم من ارتفاع أسعار النفط على خلفية تحسن المؤشرات الاقتصادية من الصين والولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، نحو واحد بالمئة يوم الجمعة بدعم من تحسن المؤشرات الاقتصادية من أكبر مستهلكين للنفط في العالم، وهما الصين والولايات المتحدة، مما عزز الآمال في ارتفاع الطلب.

وصعد المؤشر القطري 0.1 بالمئة بفضل مكاسب بمعظم القطاعات إذ ربح سهما قطر لنقل الغاز 1.2 بالمئة وملاحة 2.2 بالمئة.

ولم يطرأ تغيير يذكر على المؤشر السعودي إذ صعد سهم أكوا باور 3.4 بالمئة وأرامكو السعودية 0.5 بالمئة.

لكن سهم البنك الأهلي السعودي نزل 1.5 بالمئة في حين هوى سهم شركة مكة للإنشاء والتعمير ثمانية بالمئة.