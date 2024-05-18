وأفادت صحيفة الشعب الصينية اليومية على موقعها على الإنترنت، نقلا عن الإدارة، بأن حركة المسافرين شهدت ارتفاعا ملحوظا، حيث تم نقل 55.95 مليون مسافر، بزيادة سنوية قدرها 10.6 بالمئة مقارنة بأبريل 2022، وبزيادة قدرها 5.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وسجلت حركة النقل الداخلي زيادة بنسبة 8.1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، في حين تجاوزت حركة النقل الدولي 5 ملايين مسافر، مما يمثل استعادة بنسبة 83.8 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة.

وأشارت الإدارة إلى استمرار تعافي حركة النقل الدولي بوتيرة تفوق 80 بالمئة للشهر الثالث على التوالي.

وفي مؤشر إضافي على التعافي، بلغ حجم الشحن الجوي للبضائع والبريد في أبريل 684 ألف طن، بزيادة سنوية قدرها 25.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.