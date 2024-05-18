ولم تكشف الشركة عن قيمة الصفقة أو الجدول الزمني لتسلم الطائرات.

وأضافت الشركة "أن هذه الإتفاقية سوف تتبعها عدة اتفاقيات أخرى في عدة مجالات أهمها التدريب والصيانة والسلامة".

ونشرت الشركة صورا لمراسم التوقيع.

يقع المقر الرئيسي لشركة برنيق في بنغازي، ثاني كبرى المدن الليبية. وتأسست الشركة الخاصة في عام 2018 وبدأت العمليات في 2021.

وتسير الشركة أيضا رحلات داخلية من بنغازي إلى الأبرق في الشرق وإلى طرابلس ومصراتة والزنتان في الغرب. كما تسير رحلات يومية وأسبوعية إلى تونس ومصر وتركيا والسودان والسعودية ودبي.