وجاء في بيان العملاق النفطي المملوك للدولة أنه بموجب مذكرات التفاهم ستطور الشركات حلولا محتملة للطاقة منخفضة الكربون.

وأضاف البيان أن أرامكو وإيروسيل اتفقتا على نشر تكنولوجيا ايروسيل لتوسيع أسطولها وإضفاء الطابع التجاري على التكنولوجيا في تطبيقات جديدة مثل خطوط أنابيب الغاز.

ووافقت أرامكو وسبيريتوس على استكشاف فرص نزع الكربون مباشرة من الهواء لتقليص احتياجات الطاقة.

وجاء في البيان أن أرامكو وروندو اتفقتا على استكشاف استخدام بطاريات تخزين الطاقة الحرارية في المنشآت العالمية لأرامكو لتقليص الانبعاثات وكلفة التشغيل.

ووُقعت مذكرات التفاهم أثناء زيارة وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر جرانهولم للسعودية.