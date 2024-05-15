وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء أن إجمالي القوى العاملة في البلاد بلغ حتى نهاية الربع الأول الماضي 31.39 مليون فرد.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل حتى نهاية الربع الأول 2024 نحو 2.1 مليون فرد، نزولا من 2.15 مليون فرد عاطل عن العمل بنهاية الربع الأخير 2023.

وبلغ معدل بطالة الذكور في مصر حتى نهاية الربع الأول 4.4 بالمئة، نزولا من 4.6 بالمئة على أساس فصلي، بينما بلغ عدد بطالة الإناث 16.5 بالمئة نزولا من 17.7 بالمئة على أساس فصلي.

وبلغ معدل البطالة في الحضر المصري 9.4 بالمئة، فيما بلغ معدل بطالة الريف خلال نفس الفترة 4.6 بالمئة؛ بينما بلغت بطالة حملة المؤهلات الجامعية 82.5 بالمئة من إجمالي العاطلين عن العمل.