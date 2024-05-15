وشارك في المؤتمر ما يزيد على 150 من الخبراء العالميين والأكاديميين، ومبتكرين، وشركات القطاع الخاص المحلية والإقليمية والعالمية والمزارعين.

ويهدف المؤتمر إلى دعم الحلول المبتكرة لاستدامة الغذاء، ووضع الخطط الكفيلة بتوسيع نطاق الابتكارات والاستثمارات في النظم الغذائية والزراعية، إضافة إلى تسريع تبادل المعرفة والتعلم وبناء القدرات وتوثيق التعاون بين الباحثين ورواد الأعمال والقطاع العام والخاص لدعم النظم الغذائية المرنة والشاملة والمستدامة.

كما سعى المؤتمر إلى حشد الجهود العالمية لاتخاذ إجراءات عاجلة لتحول النظم الغذائية، ووضع التصورات الكفيلة بتحقيق التوازن بين استدامة الأنظمة الغذائية وحماية كوكب الأرض، وكذلك توحيد جهود القطاعين العام والخاص والهيئات المتعددة الأطراف والجهات الفاعلة في المنظومة الغذائية.

وجاء مؤتمر الابتكار للغذاء 2024، امتداداً للشراكة بين مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" والمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تعاون الجانبان في العام 2022 لتأسيس "المبادرة العالمية لشبكة مراكز الابتكار الغذائي"، وكذلك لتأسيس مركز الابتكار الغذائي في الإمارات في شهر ديسمبر من العام الماضي.

ويتم حالياً تطوير مراكز أخرى في كولومبيا والهند وكينيا وأوروبا وفيتنام.

واعتبرت آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن المؤتمر فرصة نموذجية من أجل تواصل المبتكرين والممولين مع القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والمزارعين لتسريع وتوسيع نطاق الابتكارات والاستثمارات في النظم الغذائية والزراعية، مثمنة مستوى التعاون بين مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" والمنتدى الاقتصادي العالمي بما يساهم في الارتقاء بقدرات البحث والتطوير في مجال الغذاء.

وقال سعيد العطر، الأمين العام المساعد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: إن مؤتمر الابتكار للغذاء 2024، يأتي امتداداً لتعاون بين المؤسسة والمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث يسعى الجانبان إلى المساهمة بإيجاد حلول مبتكرة في النظم الغذائية، الأمر الذي يجعل من المؤتمر منصة لتبادل الأفكار والخبرات والتأسيس لرؤية تستند إلى العمل الجماعي من أجل التصدي لتحديات إنتاج الغذاء ومخاطر الجوع.

وأشار سعادة سعيد العطر، إلى أهمية مؤتمر الابتكار للغذاء 2024 في جمع نخبة من الخبراء العالميين والأكاديميين والمبتكرين، لبحث تسخير الموارد والابتكارات في مجال الغذاء لمساعدة المجتمعات الأقل حظاً حول العالم.

بدورها قالت تانيا ستراوس رئيس وحدة الغذاء والماء في المنتدى الاقتصادي العالمي: "انطلاقاً من دعمنا للأهداف العالمية المتمثلة في تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الجوع ومواجهة تداعيات تغير المناخ، يتشرف المنتدى الاقتصادي العالمي بالشراكة مع مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) لإطلاق النسخة الأولى من مؤتمر الابتكار للغذاء الذي يمثل إنجازاً مهماً للمبادرة العالمية لشبكة مراكز الابتكار الغذائي".

وأضافت: "تسعى المبادرة، عبر ستة مراكز محلية وشبكة مبتكري الغذاء، إلى تسريع تطور التكنولوجيا المتخصصة والابتكارات بهدف الوصول إلى مستقبل غذائي إيجابي، ولا تقتصر جهودنا على التعامل مع التحديات الملحة، بل يتخطى ذلك إلى تطوير حلول مستدامة تتجاوز الحدود والمسافات، ومن خلال التعاون مع دولة الإمارات في هذا الحدث المهم، فإننا ننهض بالعمل الجماعي لمختلف القطاعات بهدف تسخير إمكانات الابتكار من أجل خلق حلول شاملة محورها الإنسان".

وقالت أسماء خان من برنامج الأغذية العالمي: "لدينا جميعاً دور مهم في حماية كوكب الأرض، وعلينا جميعاً مسؤولية تنظيم النظام الغذائي والتعاون مع الشركاء في القطاع لإحداث التغيير".