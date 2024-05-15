وقالت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، إن التضخم سيتباطأ إلى 2.5 بالمئة هذا العام، انخفاضاً من 2.7 بالمئة كما توقعت في فبراير. وتوقعت أن تنمو منطقة اليورو بنسبة 0.8 بالمئة في العام 2024، لكن المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني قال إن "التوقعات ما زالت غير مؤكدة في ظل حربين مستعرتين في الجوار" في أوكرانيا وفي قطاع غزة.

ويأتي ذلك في ظل تباطؤ أكثر حدة من المتوقع في أسعار المستهلكين بفضل الأرقام الجيدة المسجلة مطلع العام. وتقترب هذه الأسعار من هدف 2 في المئة الذي حدده البنك المركزي الأوروبي والذي ينبغي أن يطمئن المؤسسة النقدية في إطار خطتها لخفض أسعار الفائدة في يونيو.

وقالت المفوضية إنه "من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض ويصل إلى هدفه في وقت أبكر قليلاً في العام 2025" مما كانت ذكرته التوقعات السابقة المنشورة في 15 فبراير. وفي السنة المقبلة، تعوّل بروكسل على زيادة الأسعار بنسبة 2.1 بالمئة في الدول العشرين التي تتقاسم العملة الموحدة مقابل نسبة 2.2 بالمئة حتى الآن.