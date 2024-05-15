وذكرت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها، في تقريرها الشهري الصادر الأربعاء، أن الطلب العالمي على النفط سيزيد بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا هذا العام، أي أقل بحوالي 140 ألف برميل عما كان متوقعا قبل شهر.

وأضافت الوكالة أن "ضعف النشاط الصناعي وشتاء معتدل آخر، أدى إلى تراجع استهلاك الوقود هذا العام، خاصة في أوروبا، حيث أدى انخفاض حصة سيارات الديزل في الأسطول إلى خفض الاستهلاك بالفعل".

وبالنسبة للعام المقبل فقد أبقت الوكالة على تقديراتها السابقة لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدر 1.2 مليون برميل يوميا.

وتأتي تقديرات وكالة الطاقة الدولية للطلب العالمي على النفط أقل من تقديرات قطاع واسع في صناعة النفط، حيث تتوقع شركات سلع عملاقة مثل ترفيغورا وغنفور غروب نموا يقترب من 1.4 مليون أو 1.5 مليون برميل يوميا في الطلب العالمي على النفط هذا العام.

كما أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أبقت في تقريرها الشهري الصادر أمس الثلاثاء، على توقعاتها بنمو قوي نسبيا للطلب العالمي على النفط في عام 2024.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في عام 2024، وبواقع 1.85 مليون برميل يوميا في عام 2025. ولم تغير المنظمة أيا من توقعاتها عن الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يعقد تحالف أوبك+ اجتماعه في الأول من يونيو لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط إلى النصف الثاني من العام.