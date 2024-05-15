وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 272 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، حيث بلغت 268 مليون درهم ، كما ارتفع صافي الأرباح بعد تعديل البنود غير المتكررة بنسبة 4 في المئة ليصل إلى 122 مليون درهم مقارنة بـ 117 مليون درهم للربع الأول من العام 2023.

وبلغ صافي أرباح الشركة الأم بعد احتساب الضريبة 112 مليون درهم مقارنة بـ 236 مليون درهم من ضمنها أرباح غير متكررة خلال الربع الأول من العام 2023.. فيما سجلت الشركة ارتفاعاً بنسبة 9 في المئة على أساس سنوي في حجم الاستهلاك، مدفوعاً بتوصيلات التبريد الجديدة نتيجة النمو الطبيعي الذي شهدته الشركة خلال العام الماضي.

واستمرت إيرادات "تبريد" والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بتحقيق معدل نمو إيجابي خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من عام 2023.. وبلغ هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة 58 في المائة مقارنة بـ 57 في المائة في الربع الأول من 2023.

وأسهمت إدارة "تبريد" المتقنة لرأس المال العامل في تحقيق معدل تحويل النقد بنسبة 90 في المئة، مما يؤكد الكفاءة التشغيلية العالية، بحسب البيان.

وقال خالد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس إدارة “تبريد” إنه مع هذا المسار التصاعدي المستمر، تواصل تبريد إطلاق المبادرات الاستراتيجية على الصعيدين المحلي والإقليمي للحفاظ على زخمها الإيجابي على المدى المتوسط.