وقال المدير التنفيذي لجابكس، يوتاكا نيشيمورا، في مؤتمر صحفي لإعلان النتائج المالية "يبلغ إنتاج الغراف حاليا نحو 150 ألف برميل يوميا ومن المتوقع أن ينمو إلى نحو 200 ألف برميل يوميا هذا العام".

وردا على سؤال حول قدرة العراق على زيادة الإنتاج في ظل تخفيضات أوبك+، قال "من الصعب التأكد من سير الأمور كما ننوي، نظرا لوجود قيود".

وقال وزير النفط العراقي لوكالة الأنباء الرسمية في وقت سابق من الشهر الحالي إن العراق ملتزم بتخفيضات إنتاج النفط الطوعية التي وافقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ويحرص على التعاون مع الدول الأعضاء في الجهود الرامية إلى تحقيق مزيد من الاستقرار في أسواق النفط العالمية.

وجاءت تعليقات الوزير في أعقاب الإعلان عن أن العراق أجرى ما يكفي من الخفض الطوعي ولن يوافق على أي خفض إضافي تقدمه مجموعة منتجي أوبك+ الأوسع في اجتماعها في أوائل يونيو.

وبدأ حقل الغراف النفطي في جنوب العراق، الذي تطوره شركتا بتروناس الماليزية وجابكس، الإنتاج في 2013.

وتتوزع ملكية الحقل بواقع 45 بالمئة لشركة بتروناس، إضافة إلى 30 بالمئة لشركة جابكس غراف و25 بالمئة لشركة نفط الشمال العراقية الوطنية.

ولجابكس 55 بالمئة في جابكس غراف، في حين تمتلك المنظمة اليابانية الوطنية لأمن الطاقة والمعادن المملوكة للدولة 35 بالمئة وتستحوذ شركة ميتسوبيشي على عشرة بالمئة.