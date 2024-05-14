وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات إلى 83.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 1102 بتوقيت غرينتش، وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات إلى 79.03 دولار للبرميل.

وسجل خام برنت أمس الإثنين أكبر مكاسبه اليومية في أكثر من أسبوعين، بينما حقق خام غرب تكساس الوسيط أعلى مكاسبه اليومية في أكثر من شهر، بفضل إشارات على تحسن الطلب من الولايات المتحدة والصين.

وتترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركية المقرر صدورها غدا الأربعاء بحثا عن دلائل حول موعد إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يحفز النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب على النفط.

وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الثلاثاء على توقعاتها بنمو قوي نسبيا للطلب العالمي على النفط في عام 2024، وقالت إن هناك فرصة لأن يكون أداء الاقتصاد العالمي أفضل من المتوقع هذا العام.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في عام 2024، وبواقع 1.85 مليون برميل يوميا في عام 2025.