وكان سهم شركة "GameStop"، المختصة في بيع الألعاب الإلكترونية، ارتفع في تعاملات أمس بأكثر من 110 بالمئة، قبل أن توقف وول ستريت التداول على السهم في أكثر من مناسبة، بسبب الارتفاعات الكبيرة في قيمته، إلى أن أغلق على زيادة بنحو 74 بالمئة إلى 30.45 دولارا.

ونشر المستثمر الرئيسي في الشركة ويدعى كيث جيل والملقب بـ "Roaring Kitty"، صورة لرجل يعدل وضعية جلوسه أثناء لعبه "لعبة إلكترونية"، وهي الوضعية التي يقوم بها اللاعبون عندما يكونون أكثر جدية وتركيزا خلال اللعب.

وهذا المنشور، هو الأول لـ "جيل" منذ اختفائه عن الأنظار عام 2021، لتشكل عودته حافزا للشركة وللمستثمرين في أسهم "الميمز" وهي الأسهم التي تتحرك بقوة، والتي سجلت زيادات متباينة في جلسة الاثنين.

وفي 2021، اشتهر "جيل" من خلال حشده المتداولين الأفراد على منصة "ريديت" في محاولة للضغط على بائعي أسهم "غيم ستوب" على المكشوف.

وتسببت تحركات "جيل" في خسارة مليارات الدولارات لمستثمري "أسهم الميمز" بعد ارتفاع بعضها بأكثر من 2800 بالمئة، وأدلى حينها بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي في فبراير 2021، بشأن تهم احتيال وخسائر مالية بالمليارات.

تأتي الخسائر، بسبب قيام جيل ومستثمرين آخرين باتباع أنظمة تداول وتبادل للمعلومات تقوم على أدوات رقمية متطورة، بعيدا عن أسس التداول المعتمدة في وول ستريت، وهو ما أدى إلى انهيار تلك الأسهم.