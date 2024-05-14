وتتوقع مجموعة سوني نمو أرباح التشغيل بنسبة 5 بالمئة لتصل إلى 1.28 تريليون ين (8.18 مليار دولار) في السنة المالية الحالية مع تعزيز أرباحها من مستشعرات الصور.

وقالت مجموعة الترفيه والإلكترونيات اليابانية أيضًا إنها ستجري تقسيمًا للأسهم بنسبة خمسة مقابل واحد لتوسيع قاعدة مستثمريها وإنفاق 250 مليار ين (1.6 مليار دولار) على إعادة شراء الأسهم.

وسوني هي المورد الرئيسي لأجهزة استشعار الصور للهواتف الذكية، حيث توقعت أن يحقق قطاع الرقائق الخاص بها زيادة بنسبة 40 بالمئة في أرباح التشغيل بسبب ارتفاع المبيعات وانخفاض التكاليف.

ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات في وحدة الألعاب الخاصة بها مع دخول PlayStation 5 في عامها الرابع، لكن سوني أشارت إلى أن تفاعل المستخدمين والتحكم في التكاليف يمكن أن يقودا إلى ربحية مستقبلية لهذا القسم.

وتوقعت أن تنخفض مبيعات PlayStation 5 إلى 18 مليون وحدة مقارنة بـ 20.8 مليون وحدة تم بيعها في العام الماضي، وهو ما يقل بفارق ضئيل عن هدفها المعدل البالغ 21 مليون وحدة الصادر في فبراير بعد مبيعات أضعف من المتوقع خلال موسم التسوق في نهاية العام.

وتتوقع سوني ارتفاع أرباح قطاع الألعاب بنسبة 7 بالمئة في العام الحالي بسبب خسائر أقل في الأجهزة لبيع عدد أقل من وحدات التحكم، وارتفاع المبيعات من خدمة اشتراك بلاي ستيشن بلس.

وقالت سوني في فبراير إنها ستسرح 900 عامل في قطاع الألعاب، وستغلق استوديو في لندن.

وكانت أسهم سوني، التي انخفضت بنحو 11 بالمئة منذ بداية العام حتى الآن، قد أغلقت مستقرة قبيل إعلان الأرباح.

يذكر أن شركة سوني بيكتشرز قد أرسلت الأسبوع الماضي خطاباً تعرب فيه عن اهتمامها بشراء شركة باراماونت مع شركة الأسهم الخاصة أبولو، حسبما أفادت رويترز.

ومن شأن الصفقة أن تخلق استوديو هائلاً في هوليوود بحصة تبلغ نحو 20 بالمئة من شباك التذاكر في أميركا الشمالية.