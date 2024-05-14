وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 58 بالمئة إلى 352 مليون درهم، وتضاعف صافي الدخل تقريبا ليصل إلى 194 مليون درهم.

وتحقق هذا الأداء القوي بفضل نمو الإيرادات عبر قطاعين من القطاعات التشغيلية للمجموعة، وقد زادت إيرادات قطاع البنية التحتية، وهو أكبر قطاعات أعمال المجموعة الذي يوفر سعة اتصالات لحكومة الإمارات من خلال عقد طويل الأجل يضمن الاستقرار والحد من المخاطر، بنسبة 1 بالمئة على أساس سنوي.

وسجل قطاع الحلول المدارة الذي يعد ثاني أكبر قطاعات المجموعة من حيث الإيرادات، ويوفر حلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية الشاملة لحكومة دولة الإمارات بشكل أساسي والكيانات ذات الصلة، نمواً ملحوظاً في إيراداته بنسبة 19 بالمئة.

وسجل قطاع حلول الاتصالات المتنقلة الذي يقدم خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة باستخدام النطاق الترددي L-band، انخفاضاً في إيراداته، ويُعزى ذلك إلى تراجع مبيعات المعدات وإيرادات الخدمات، كما شهدت إيرادات قطاع حلول البيانات وهو الأصغر في المجموعة انخفاضاً في الإيرادات على خلفية تراجع أعداد المشتركين.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "تواصل الياه سات العمل لوضع اللمسات الأخيرة على العقد الكامل لتوفير سعة القدرات والخدمات المُدارة الجديد بقيمة 5.1 مليار دولار مع حكومة الإمارات، بالإضافة إلى عقد التوريد المرتبط به مع الشركة المصنعة للأقمار الصناعية لبناء قمرين صناعيين جديدين هما الياه 4 والياه 5 كما يجري العمل على استكمال الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي (الثريا 4) المقرر في النصف الثاني من هذا العام، والذي سيسهم في تعزيز مسيرة نجاح شركة الثريا لسنوات عديدة مقبلة".