وأوضحت أدنوك أنه تم تنفيذ عملية إصدار شهادات الاعتماد الخاصة بخفض الكربون والتي تغطي مراحل الإنتاج وحتى التسليم، من قبل وكالة الاعتماد العالمية "تي. يو. في إس. يو. دي".

وتستند هذه الخطوة الاستراتيجية إلى مبلغ الـ 84 مليار درهم (حوالي 23 مليار دولار) الذي خصصته "أدنوك" للاستثمار في الحلول منخفضة الكربون وتقنيات المناخ، كما تعكس كذلك الجهود التي تبذلها الشركة لمساعدة عملائها على خفض انبعاثات عملياتهم، خصوصاً في القطاعات التي يصعب الحدّ من انبعاثاتها.

وتأتي الشحنة الجديدة كذلك امتداداً للشحنات السابقة التي نجحت "أدنوك" في تسليمها لعملائها في آسيا وألمانيا ضمن جهودها لتسريع تطوير سلاسل قيمة عالمية للهيدروجين منخفض الكربون والأمونيا.

وسيتم تخزين ثاني أكسيد الكربون الذي تم التقاطه من الشحنة المنتجة في مصنع "فرتيل"، المملوك بالكامل لشركة "فيرتيغلوب" والواقع في مدينة الرويس الصناعية، بشكلٍ دائم في أول بئر في العالم لحقن ثاني أكسيد الكربون واحتجازه في طبقة المياه المالحة الجوفية الكربونية.

وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في "أدنوك"، إن عملية تسليم أول شحنة تجارية مُعتمدة في العالم من الأمونيا منخفضة الكربون المُنتجة باستخدام تقنية "التقاط الكربون وتخزينه" لشركة "ميتسوي" في اليابان، تؤكد التزام "أدنوك" المستمر بتسريع جهود تطوير أنواع الوقود منخفض الكربون لدعم تحقيق انتقال منظّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.

وأضاف أن دولة الإمارات واليابان ترتبطان بشراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجال الطاقة، وتسعى أدنوك من خلالها إلى بناء مستقبل منخفض الكربون، حيث يقوم الهيدروجين والوقود الناقل له، مثل الأمونيا، بدور مهم في خفض الكربون من القطاعات الصناعية التي يصعب الحدّ من انبعاثاتها، مؤكدا مواصلة العمل مع العملاء لتطوير الحلول التي تساعدهم على خفض انبعاثات عملياتهم.

وتُشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الهيدروجين سيمثل حوالي 10 بالمئة من استهلاك الطاقة في العالم لغاية تحقيقه الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتعد "أدنوك" من أوائل الشركات الرائدة في مجال إنتاج الهيدروجين، وتهدف إلى الاستحواذ على حصة 5 بالمئة من السوق العالمي للهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2030، بما يتماشى مع التزامها بدعم "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين" في دولة الإمارات.

وتعد الأمونيا منخفضة الكربون من أكثر أنواع الوقود الناقل للهيدروجين التي تتميز بإمكانات واعدة واستخدامات واسعة النطاق، وهي وقود نظيف محتمل لمجموعة واسعة من التطبيقات، بما يشمل النقل، وتوليد الطاقة، والمجالات الصناعية مثل إنتاج الصلب والأسمنت والأسمدة.

وقال جونجي فوكوكا المدير الإداري لشركة "ميتسوي": عملنا بشكل مشترك مع "أدنوك" ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة والأطراف المعنية في اليابان لتسليم هذه الشحنة التجارية الأولى من الأمونيا منخفضة الكربون التي تم إنتاجها باستخدام تقنية "التقاط الكربون وتخزينه"، مشيرا إلى أن "ميتسوي" مستمرة في ترسيخ علاقتها مع "أدنوك" منذ بداية مشاركتها في مشاريع "أدنوك للغاز الطبيعي المسال" في عام 1973، كما شاركت مؤخراً في مشروع "تعزيز" للأمونيا منخفضة الكربون، حيث يعد تطوير حلول الطاقة محور تركيز استراتيجي لـ"ميتسوي"، التي تتطلع لتطوير سلسة القيمة واسعة النطاق للهيدروجين النظيف والأمونيا مع "أدنوك"، في ضوء تفعيل العمل المناخي العالمي.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، أهمية التعاون الثنائي بين دولة الإمارات واليابان، وأشادت بتسليم "أدنوك" أول شحنة تجارية مُعتمدة في العالم من الأمونيا منخفضة الكربون إلى شركة "ميتسوي".

وخلال هذا العام، بدأت "أدنوك" بتطوير منشأة في أبوظبي قادرة على إنتاج ما يصل إلى 360 ألف طن من الهيدروجين منخفض الكربون سنوياً من خلال التقاط ما يصل إلى 3 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل إزالة أكثر من 650 ألف مركبة تعمل بالاحتراق الداخلي من الطريق.

كما تقوم "أدنوك"، بالتعاون مع شركائها "تعزيز"، و"فيرتيغلوب"، و"جي إس إنرجي"، و"ميتسوي"، ببناء منشأة للأمونيا منخفضة الكربون بسعة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً في منطقة "تعزيز" للكيماويات الصناعية.