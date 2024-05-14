وظل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقرا حتى الساعة 0717 بتوقيت غرينتش.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركية وإدلاء باول بتعليقات، الثلاثاء، قبل أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين غدا الأربعاء، وذلك في وقت يحاول فيه المستثمرون تقييم توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة.

وقفز سهم دليفري هيرو 20 بالمئة بعد أن أعلنت شركة أوبر عن صفقة بقيمة 1.25 مليار دولار للاستحواذ على فودباندا في تايوان وشراء أسهم جديدة في الشركة الألمانية.

وزاد سهم مجموعة ألكون السويسرية للعناية بالعيون تسعة بالمئة بعد أرباح الربع الأول، كما صعد سهم سونوفا هولدينج لصناعة أدوات السمع ستة بالمئة بعد التوقعات بتسارع النمو في 2024.

وانخفض سهم رينميتال 5.5 بالمئة بعدما خالفت شركة تصنيع الأسلحة الألمانية التوقعات بشأن مبيعات وأرباح الربع الأول.

وهبط سهم شركة برنتاج الألمانية لتوزيع الكيماويات 7.8 بالمئة بعدما خفضت توقعاتها لأرباح العام بأكمله بعد اخفاقها في تحقيق تقديرات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الأول.