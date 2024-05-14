وسجلت المجموعة أرباحاً قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 1.04 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، بزيادة بلغت 49 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي صافي الأرباح 400 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024، وبنسبة تزيد على 10 بالمئة على أساس سنوي، وبنسبة تزيد على 21 بالمئة مع استثناء ضريبة دخل الشركات التي طبقت في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبلغ هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 26.7 بالمئة في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنسبة بالمئة38.5 في الربع الأول من عام 2023، وبنسبة 27.1 بالمئة مع استثناء الأرباح غير المتكررة في الربع الرابع من عام 2023.

كما بلغت الأرباح قبل استقطاع الضرائب وحصص الأقلية 462 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024، وبنسبة تزيد على 27 بالمئة وانخفض صافي الأرباح بعد استقطاع حصص الأقلية 314 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024، بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغ الإنفاق الرأسمالي الموجه نحو النمو 1.27 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، مع مواصلة المجموعة تنفيذ خططها لاستثمار 12 - 15 مليار درهم بين عامي 2024 و 2028 في مشاريع النمو العضوي