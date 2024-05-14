قالت مجموعة فقيه للرعاية الصحية السعودية، إحدى أكبر مجموعات المستشفيات الخاصة في المملكة، في إفصاح للبورصة، الثلاثاء، إنها حددت السعر النهائي لطرحها العام الأولي عند 57.5 ريال للسهم، وهو الحد الأقصى للنطاق السعري الاسترشادي.