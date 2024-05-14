وأغلق نيكي مرتفعا 0.46 بالمئة عند 38356.06 نقطة، مع ارتفاع 125 من الأسهم المدرجة عليه البالغ عددها 225 فيما انخفض مئة سهم بعد جلسة هادئة نسبيا. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.25 بالمئة.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك 4.34 بالمئة، ليكون أكبر داعمي المؤشر نيكي.

وقفز سهم فوروكاوا إلكتريك نحو 19 بالمئة، في حين قفز سهم شركة التكرير إنيوس هولدنجز أكثر من 10 بالمئة بعد إعلان نتائج خلال جلسة ما بعد الظهيرة.

وعلى الجانب الآخر، جاء سهما شركة الإنشاءات كاجيما وشركة توسوه كورب للكيماويات في مقدمة الخاسرين إذ هبط سهم كل منهما قرابة التسعة بالمئة.

وتعلن نحو 600 شركة نتائجها على مدار الثلاثاء والعدد ذاته تقريبا الأربعاء ليقترب موسم نتائج الشركات الحالي إلى حد كبير من نهايته.

وكان سهم دايوا سيكيوريتيز من الخاسرين البارزين اليوم الثلاثاء، إذ خسر 6.82 بالمئة بعد أنباء عن استثمار 51.9 مليار ين (331.78 مليون دولار) في بنك أوزورا، مما سيجعل الشركة أكبر مساهم في البنك. وتراجع سهم بنك أوزورا 0.91 بالمئة.

وهبط سهم شركة شيونوجي للصناعات الدوائية بأكثر من أربعة بالمئة بعد أن قالت إن علاجها لفيروس كورونا فشل في إظهار انخفاض كبير إحصائيا في الأعراض خلال تجارب.

وتراجع سهم شركة شوجاي للصناعات الدوائية أيضا 3.38 بالمئة بعد تجربة ناجحة لعلاج منافس للهيموفيليا من شركة نوفو نورديسك.