وقد ارتفعت الأرباح بنحو 90 بالمئة منذ بداية العام الحالي بعد استثناء المكاسب غير المتكررة من التقييم العادل للعقارات الاستثمارية في العام الماضي، بحسب إفصاح الشركة على سوق دبي المالي.

ويُعزى هذا النمو في المقام الأول إلى الأداء القوي لقطاع العقارات الذي اتسم بإيرادات كبيرة ناجمة عن مبيعات العقارات إضافة إلى المساهمات الكبيرة من شركات المحفظة الاستثمارية التي عززت تدفق الإيرادات. كما لعبت العمليات التشغيلية في مختلف قطاعات الأعمال دورًا مهما في تعزيز الربحية.

وبلغ إجمالي الإيرادات لهذه الفترة 792 مليون درهم (216 مليون دولار)، مقارنة بـ 1.01 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي. كما حافظ إجمالي الأصول على أداء مستقر عند 21.46 مليار درهم.

وتعليقا على النتائج، قال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: "يسرنا تحقيق نتائج مالية قوية في الربع األول من العام الجاري. وتعكس هذه النتائج المسار التصاعدي طويل الأمد ومحفزات النمو في السوق العقارية ودولة الإمارات عموما، مما يدعم مبادراتنا الاستراتيجية التي تركز على الاستثمار في فرص النمو".

وأضاف: على الرغم من بعض التقلبات المستمرة على المستوى الإقليمي، إلا أن الاقتصاد الكلي أظهر مرونة ملحوظة، وقد حققنا نتائج ملموسة للأداء القوي للمجموعة ومشاريعها العقارية التي لا تزال قيد التنفيذ.

الآفاق المستقبلية

تتوقع المجموعة استمرار الزخم الإيجابي طيلة عام 2024، مدفوعا بالنمو القوي لقطاع العقارات. وتواصل المجموعة التزامها بتعزيز القيمة التي توفرها للمساهمين، وتركيزها الاستراتيجي على تنفيذ المشاريع العقارية التي أطلقتها في عام 2023.

كما تلتزم المجموعة بنمو محفظتها الاستثمارية والتوسع الاستراتيجي في أصولها بشكل رئيسي، الأمر الذي انعكس في الإطلاق المرتقب لمجمع دبي للاستثمار في أنغولا الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية والنمو االقتصادي في أفريقيا.

وبفضل ثقة المستثمرين القوية ودعم السوق، تطلع دبي لالستثمار للمضي قدما في عام 2024 بمرونة تامة، وتعمل على تحقيق النمو المستدام والقيمة في الأسواق الرئيسية، على الصعيدين الإقليمي والدولي.