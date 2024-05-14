وأظهرت نتائج أعمال سبينس أن إجمالي الإيرادات في الربع الأول من عام 2024 سجلت زيادة بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 815 مليون درهم.

كما تم تحقيق مبيعات قياسية ناتجة عن نمو قوي في المبيعات، حيث ارتفعت بنسبة 10 بالمئة في الربع الأول من عام 2024.

وارتفعت الأرباح في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 12.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 75 مليون درهم.

وتتوقع سبينس إطلاق أعمالها في الرياض خلال النصف الأول من عام 2024، ويشكل ذلك أول توسع للشركة في المملكة العربية السعودية.

انطلاقة قوية لعام 2024

الإيرادات: ارتفعت إيرادات سبينس بنسبة 10.9 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 815 مليون درهم في الربع الأول مدفوعةً بنمو عدد المعاملات بنسبة 9.5 بالمئة تقريباً على أساس سنوي.

الربحية: ارتفع الربح الإجمالي للشركة بنسبة تزيد عن 15 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 336 مليون درهم في الربع الأول. ووصل هامش الربح الإجمالي إلى 41.2 بالمئة في الربع الأول من عام 2024 بتحسن قدره 1.5 بالمئة مقارنة بالعام السابق ويعود هذا التوسع في الهامش بشكل رئيسي إلى قدرات الشركة في مجال سلسلة التوريد الفعالة، إلى جانب الاستراتيجية الناجحة لمنتجات العلامة التجارية الخاصة بها.

بلغ إجمالي الأرباح المعدّلة للشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك1 151 مليون درهم في الربع الأول بزيادة قدرها 8.7 بالمئة على أساس سنوي، وبهامش أرباح معدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك2 18.5 بالمئة متأثراً بتكاليف الاكتتاب العام لمرة واحدة والتي تبلغ حوالي 10 مليون درهم إماراتي والنفقات الأولية قبل افتتاح المتجر الأول للشركة في المملكة العربية السعودية. ارتفعت الأرباح خلال هذه الفترة بنسبة 12.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 75 مليون درهم، مع هامش ربح صافٍ بنسبة 9.2 بالمئة، أي بتحسن قدره 20 نقطة أساس تقريباً عن العام السابق.

نمو المعاملات: شهدت سبينس نمواً قوياً في عدد المعاملات، حيث ارتفعت بنسبة 9.5 بالمئة على أساس سنوي ليصل عددها إلى 802 ألف معاملة في الربع الأول من عام 2024.

متوسط حجم السلة الشرائية: نما بنسبة 1.0 بالمئة على أساس سنوي مدعوماً بـاستمرار زخم الطلب من جانب العملاء.

المبيعات عبر الإنترنت وانتشارها: ارتفعت مبيعات سبينس عبر القنوات الإلكترونية بنسبة 10.9 بالمئة على أساس سنوي لتتجاوز قيمتها 110 مليون درهم في الربع الأول 2024. ووصل إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية كنسبة مئوية من الإيرادات إلى 14 بالمئة. ولا تزال سبينس ملتزمة بتطوير عروض التجزئة الرقمية لتلبية الطلب المتزايد وتفضيلات المستهلكين المتغيرة، واستكملت مؤخراً الإطلاق التجريبي لتطبيق "سبينس سويفت" لتقديم خدمة التوصيل المحلي للعملاء.

افتتاح متاجر جديدة: افتتحت سبينس ثلاثة متاجر جديدة خلال الاثني عشر شهراً بين الربع الأول من عام 2023 والربع الأول من عام 2024، ليصل بذلك مجموع عدد المتاجر التي تديرها المجموعة إلى 75 متجراً حتى نهاية مارس 2024. وفي مقابل المتاجر الثلاثة الجديدة، تم تعويضها جزئيًا بإغلاق / نقل متجرين. ولا تزال سبينس ملتزمة بتوسيع محفظة متاجرها بالاستفادة من فرص النمو الكبيرة في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ومن المتوقع افتتاح أول متجر للشركة في المملكة تحت اسم ”لا سترادا“ في الرياض خلال النصف الأول من عام 2024.

أبرز الملامح الاستراتيجية للربع الأول من عام 2024

ترتكز إمكانات النمو الواعدة لسبينس على عدد من المحفزات المهمة، حيث تم إحراز تقدم جيد في العديد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك:

• افتتاح متاجر جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2024: تحظى الشركة بفرصة كبيرة للنمو في دولة الإمارات مع توقع افتتاح ثلاثة متاجر جديدة خلال العام.

• افتتاح متاجر جديدة في المملكة العربية السعودية في عام 2024: من المتوقع إطلاق متجر "لا سترادا" في المملكة العربية السعودية في النصف الأول من عام 2024، مع التخطيط لافتتاح ثلاثة متاجر أخرى بحلول نهاية العام.

• المطبخ من سبينس: إطلاق أول مفهوم لصالة طعام مستقلة في النصف الأول من عام 2024

• سبينس سويفت: تم الانتهاء من الإطلاق التجريبي لتقديم خدمة التوصيل المحلي للعملاء.

وبهذه المناسبة، قال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة سبينس: "نحن سعداء جداً بإنطلاقتنا القوية لعام 2024، العام الأول لنا كشركة مدرجة. ويشكل أداؤنا المميز للربع الأول دليلاً ملموساً على قوة قدراتنا التشغيلية وتركيزنا على تحقيق النمو. ويوفر لنا ذلك أساساً قوياً للأداء المستقبلي والإستمرارية خلال الفترات القادمة. ومع دخولنا المرتقب إلى السوق السعودي في الربع الحالي، نتطلع إلى مواصلة تقديم قيمة استثنائية لعملائنا وتحقيق نمو مستدام وخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين".