استقرت إيرادات مجموعة E7 في الربع الأول من عام 2024 ، حيث انخفضت بنسبة 1 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 126.0 مليون درهم، بسبب تعديل جدول تنفيذ أحد العقود الرئيسية لقطاع الطباعة التجارية، والذي سيتم تنفيذه في الربع الثاني من عام 2024.

والجدير بالذكر أن قطاع التعبئة والتغليف حقق أداءً جيداً خلال الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد نجاح المجموعة في تأمين عقود رئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون لتبلغ 18.9 مليون درهم.

ونتوقع مجموعة E7 أن تشهد الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون للمجموعة تحسناً خلال العام مدفوعةً بخطط التنفيذ التدريجي للعقود، خاصةً في قطاع الطباعة التجارية. لا تزال مجموعة E7 ملتزمةً بتعزيز كفاءتها التشغيلية، والاستفادة من إعادة هيكلة الأعمال اللوجستية للمجموعة، والاستمرار في تحقيق وفورات في تكلفة المواد الخام إضافةً إلى الإدارة الفعالة للنفقات التشغيلية، والتركيز المتزايد على قطاعات المنتجات التي تحقق هامش ربح عالٍ.

وارتفع صافي أرباح المجموعة قبل خصم الضريبة في الربع الأول ليبلغ 29.2 مليون درهم، بزيادة قدرها 42 بالمئة على أساس سنوي. ووصل هامش صافي الأرباح إلى 23 بالمئة، بزيادة قدرها 16 بالمئة عن الربع الأول من عام 2023. وارتفع صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 29 بالمئة ليبلغ 26.6 مليون درهم مع هامش 21 بالمئة.

من جانبه، قال المهندس أحمد الشامسي رئيس مجلس إدارة مجموعة E7: "شهدت مجموعة E7 تداولات قوية في الربع الأول، بفضل استمرار زخم النمو الاقتصادي في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي ظل الطلب المتنامي على مجموعة منتجاتنا الآخذة في التوسع. وما زلنا نرى اهتماماً واسع النطاق من العملاء الدوليين بمنتجاتنا المصنوعة محلياً، ما يعكس السمعة القوية التي حققتها المجموعة بفضل عمليات التسليم الناجحة للعملاء داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ومن المنتظر أن تُسهم استراتيجية النمو الجديدة التي أطلقناها مؤخراً في إرساء الأسس لتحقيق نمو مستدام في الأرباح، خاصةً في مجال الحلول الأمنية والتعبئة والتغليف المستدام، كما ستساعدنا كذلك في تقديم خدمة عملاء عالية المستوى للحفاظ على عملائنا. ونحن على ثقة تامة من قدرتنا على تحقيق أهدافنا".